Наслідки російської ракетної атаки на Кривий Ріг 12 березня Сергій Лисак / Дніпропетровська обласна військова адміністрація

У лікарні Кривого Рогу, який війська РФ обстріляли вчора, 12 березня, померла жінка, яка зазнала поранень через атаку. Кількість загиблих від ракетного удару зросла до 4 людей.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що зросла і кількість поранених — наразі таких 43 людини, з них 12 дітей. У медзакладах міста залишаються 20 дітей, з них четверо — у важкому стані.

Сергій Лисак уточнив, що внаслідок атаки руйнувань зазнали близько 20 багатоповерхівок, два садочки та школи, підприємство, адмінбудівля, магазин, склад. Пошкоджень зазнали також цивільні автівки.

Нагадаємо, сьогодні, 12 березня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці в Кривому Розі.

О 19:43 стало відомо, що у лікарнях знаходяться вже понад 30 постраждалих, 5 у важкому стані. Серед поранених — дитина.

Пізніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на наслідки російської ракетної атаки по багатоповерхівках у Кривому Розі. Президент доручив якнайшвидше забезпечити допомогою всіх, хто цього потребує.

Зазначимо, що 3 лютого російські війська атакували «шахедами» об'єкт енергетичної інфраструктури Кривого Рогу. Без світла в регіоні залишилися майже 15 тисяч людей. Унаслідок російської атаки із застосуванням є влучання та сталися пожежі.

Раніше повідомлялося, що кількість постраждалих у Кривому Розі збільшилась до 36, серед них 7 дітей.