Комунальне підприємство «Миколаївські парки» пригрозило жителям міста вимикати фонтани через неналежну поведінку дітей, які його засмічують.

Про це КП повідомляє на сторінці в Facebook.

На підприємстві зазначили, що через те, що батьки не контролюють поведінку дітей, вони засмічують чашу фонтанів, яку після доводиться чистити комунальникам.

«З початком сезону вже не перший раз помічаємо неналежні дії вчинені щодо фонтанів по всьому місту. Серед іншого присутні інциденти викликані неналежною поведінкою дітей без нагляду дорослих біля фонтанів, які перешкоджають роботі: кидають у чаші сторонні предмети», — йдеться у дописі.

Особливо проблемним місцем є фонтан у сквері імені Юрія Макарова, пишуть «Миколаївські парки».

Фонтан у сквері імені Юрія Макарова. Фото: КП «Парки» Фонтан у сквері імені Юрія Макарова. Фото: КП «Парки»

«У чашу фонтану неодноразово потрапляє каміння, пісок інші сторонні предмети, які призводять до виходу з ладу помпового обладнання і приносять збитки комунальному майну», — зазначили в КП «Миколаївські парки».

Комунальники додають, що при повторенні подібних випадків будуть вимушені вимкнути фонтан задля збереження його цілісності та належного вигляду.

Нагадаємо, в КП «Миколаївські парки» розповіли, як боряться з «доріжками», які прокладають містяни на бульварній частині по проспекту Центральному.

Раніше повідомлялось, що на утримання зелених зон в Інгульському та Центральному районі міста до кінця року з місцевого бюджету планують витратити 35,4 мільйона гривень.

Також зазначалося, що на роботи з корчування пнів у Миколаєві цьогоріч планують витратити 2 мільйони 466 тисяч гривень.