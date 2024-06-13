На утримання зелених зон в Інгуському та Центральному районі міста до кінця року з місцевого бюджету планують витратити 35,4 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосили три тендери на утримання в належному стані протягом 2024 року зелених зон.
У Центральному районі за 19 мільйонів 994 тисячі гривень утримуватимуть 70 зелених зон. До них входять:
В Інгульському районі Миколаєва послуги з прибирання та підмітання вулиць будуть надані на 109 ділянках. На це замовник заклав 15 мільйонів 421 тисячі 998 гривень.
Посипання доріжок та сходів в період ожеледиці, очищення газонів від опалого листя та сміття з супутніми роботами, догляд за деревами, чагарниками, хвойними деревами, багаторічними квітами та квітниками, викошування газонів з прибирання скошеної трави після газонокосарки, Обслуговування зупинок громадського транспорту, дрібний ремонт лавок та урн, прибирання бетонних укриттів.
Екологи вимагають розробити програму поводження з деревами у Миколаєві. Екоінспектори невдоволенні обрізкою дерев у Миколаєві, тому просять міськраду розробити і затвердити конкретні правила, які будуть врегульовувати догляд за насадженнями у місті.
Наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.
Водночас на сьогодні для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального. Миколаївців також закликали придбати саджанці дерев та долучитися до акції «Дерево – життя громади», щоб висадити їх у місцевих парках та скверах.
Ще у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.
Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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На утримання зелених зон в Інгуському та Центральному районі міста до кінця року з місцевого бюджету планують витратити 35,4 мільйона гривень.
Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».
Комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосили три тендери на утримання в належному стані протягом 2024 року зелених зон.
У Центральному районі за 19 мільйонів 994 тисячі гривень утримуватимуть 70 зелених зон. До них входять:
В Інгульському районі Миколаєва послуги з прибирання та підмітання вулиць будуть надані на 109 ділянках. На це замовник заклав 15 мільйонів 421 тисячі 998 гривень.
Посипання доріжок та сходів в період ожеледиці, очищення газонів від опалого листя та сміття з супутніми роботами, догляд за деревами, чагарниками, хвойними деревами, багаторічними квітами та квітниками, викошування газонів з прибирання скошеної трави після газонокосарки, Обслуговування зупинок громадського транспорту, дрібний ремонт лавок та урн, прибирання бетонних укриттів.
Екологи вимагають розробити програму поводження з деревами у Миколаєві. Екоінспектори невдоволенні обрізкою дерев у Миколаєві, тому просять міськраду розробити і затвердити конкретні правила, які будуть врегульовувати догляд за насадженнями у місті.
Наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.
Водночас на сьогодні для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального. Миколаївців також закликали придбати саджанці дерев та долучитися до акції «Дерево – життя громади», щоб висадити їх у місцевих парках та скверах.
Ще у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.
Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.
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«Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни»