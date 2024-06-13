Сквер ім. Шевченка. Архівне фото «НикВести»

На утримання зелених зон в Інгуському та Центральному районі міста до кінця року з місцевого бюджету планують витратити 35,4 мільйона гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Комунальне підприємство «Миколаївські парки» оголосили три тендери на утримання в належному стані протягом 2024 року зелених зон.

У Центральному районі за 19 мільйонів 994 тисячі гривень утримуватимуть 70 зелених зон. До них входять:

Парк ім. 61 Комунара

Сквер «Університетський»

Сквер ім. О.С. Пушкіна

Сквер «Аркасівський»

Сквер «Каштановий»

Куточок відпочинку по вул. Спаський

Вул. Соборна

Сквер Предмостова площа (Кімерійський вершник)

Сквер біля музею суднобудування та флоту

Дамба Південно бузького мосту та схили Південно-бузького мосту

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва «Сквер ім. 68-ми Десантників»

Сквер біля будівлі облдержадміністрації

Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва “Флотський бульвар”

Територія понтона

Сквер «Колодязний»

Сквер «Літератор»

Сквер «Потьомкінський»

В Інгульському районі Миколаєва послуги з прибирання та підмітання вулиць будуть надані на 109 ділянках. На це замовник заклав 15 мільйонів 421 тисячі 998 гривень.

Посипання доріжок та сходів в період ожеледиці, очищення газонів від опалого листя та сміття з супутніми роботами, догляд за деревами, чагарниками, хвойними деревами, багаторічними квітами та квітниками, ​​викошування газонів з прибирання скошеної трави після газонокосарки, Обслуговування зупинок громадського транспорту, дрібний ремонт лавок та урн, прибирання бетонних укриттів.

Яка ситуація з зеленими насадженнями у Миколаєві?

Екологи вимагають розробити програму поводження з деревами у Миколаєві. Екоінспектори невдоволенні обрізкою дерев у Миколаєві, тому просять міськраду розробити і затвердити конкретні правила, які будуть врегульовувати догляд за насадженнями у місті.

Наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Водночас на сьогодні для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального. Миколаївців також закликали придбати саджанці дерев та долучитися до акції «Дерево – життя громади», щоб висадити їх у місцевих парках та скверах.

Ще у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Читайте також статті «НикВести»:

«Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку»

«Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни»