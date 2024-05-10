Повалені дерева внаслідок непогоди на території ліцею № 55. Фото від 3 жовтня 2023 року, «НикВести»

На роботи з корчування пнів у Миколаєві цьогоріч планують витратити 2 мільйона 466 тисяч гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Замовник робіт – комунальне підприємство «Миколаївські парки» міської ради. За ці кошти, згідно тендерної документації, підрядник повинен буде до 31 грудня 2024 року викорчувати 4319 одиниць пнів у зелених зонах, біля доріг, будівель та комунікацій, зокрема:

2807 одиниць пнів хвойних та м'яколистяних порід;

1512 одиниць пнів твердолистяних порід.

Водночас підрядник повинен буде завантажити пні у транспорт та перевезти на звалище на відстань до 30 кілометрів. А після – виконати роботи з вирівнювання грунту та зачищення без трамбування поверхні до 10 сантиметрів на середніх грунтах.

Наразі триває процес подачі пропозицій від майбутніх учасників, підрядника обиратимуть після 15 травня.

Куди зникли дерева на проспекті Центральному?

На початку березня 2022 року Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич повідомляв, що комунальники почали зносити 30-річні тополі по місту, в тому числі і по проспекту Центральному, для того, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах.

Зрублені тополі на Центральному проспекті Миколаєва, початок березня 2022 року Зрублені тополі на Центральному проспекті Миколаєва, початок березня 2022 року

Також мер заявляв, що багато тополь на проспекті гнилі та порожні всередині, у зв'язку з чим є ймовірність їх падіння за негоди: «Якщо ви звернете увагу, у багатьох тополь, які забираються з проспекту Центрального, всередині порожнеча, вони гнили і під час будь-якого вітру могли впасти».

Згодом у 2023 році директор ДЖКГ Миколаївської міської ради Дмитро Бездольний доповів, що тополі, які масово вирубали навесні у Миколаєві, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень. У тому ж році на проспекті Центральному висадили 50 лип.

У 2024 році мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що на місці зрублених два роки тому тополь здовж проспекту Центрального, посадять нові, які не будуть формувати пух, що викликає алергію у містян.

Згодом стало відомо, що на озеленення проспекту Центрального у Миколаєві планують витратити 1,9 мільйонів гривень. За ці кошти КП «Парки» придбають 348 дерев.

Яка ситуація з зеленими насадженнями у Миколаєві?

Екологи вимагають розробити програму поводження з деревами у Миколаєві. Екоінспектори невдоволенні обрізкою дерев у Миколаєві, тому просять міськраду розробити і затвердити конкретні правила, які будуть врегульовувати догляд за насадженнями у місті.

Наразі у Миколаєві не розроблена концепція розвитку зелених зон, а інвентаризацію насаджень востаннє проводили у 2018 році.

Водночас на сьогодні для висадки дерев у Миколаєві оголошують різноманітні акції. До прикладу, таким чином у парку Перемоги у жовтні 2023 року висадили молоді сосни, а у грудні — липи вздовж проспекту Центрального. Миколаївців також закликали придбати саджанці дерев та долучитися до акції «Дерево – життя громади», щоб висадити їх у місцевих парках та скверах.

Ще у березні 2022 року міський голова Олександр Сєнкевич заявив, що у Миколаєві вирубуватимуть тополі, щоб облаштувати бліндажі та обігрівати людей на блокпостах. Пізніше директор департаменту ЖКГ міської ради Дмитро Бездольний уточнив, що зрубані тополі, використовували не тільки для укріплень, а й для опалення соціальних установ і лікарень.

Вже у травні 2023 року комунальне підприємство «Миколаївські парки» замовило на 5 мільйонів гривень послуги з видалення дерев, санітарної та омолоджувальної обрізки дерев, корчування пнів та висаджування дерев на території міста. Мова йшла про висадку 50 молодих кленів. Тоді мер Миколаєва Олександр Сєнкевич поцікавився у містян, чи варто закуповувати саджанці дерев та кущів.

Читайте також статті «НикВести»:

«Рубати не можна залишити. Частина 1: як Миколаїв втрачає тисячі дерев щороку»

«Рубати не можна залишити. Частина 2: чому у Миколаєві забули про стратегію озеленення та кліматичні зміни»