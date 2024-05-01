Мешканеця Миколаївського району засудили за вбивство сина / Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Мешканця Миколаївського району засудили до 7 років 6 місяців позбавлення волі за вбивство свого сина.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у лютому 2024 року в одному із сіл Миколаївського району, пʼяний 54-річний чоловік під час сварки схопив ніж та завдав численних ударів своєму 35-річному сину, внаслідок чого він помер.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, пʼяний 51-річний мешканець Первомайського району, що на Миколаївщині, накинувся з сокирою на свою співмешканку, та завдав жінці рубані рани й відкриті переломи руки та ноги. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Також повідомлялось, що 66-річний мешканець Снігурівки, що на Миколаївщині, зарубав свого 43-річного сина сокирою. Йому загрожує до 15 років.

Раніше, правоохоронці затримали 33-річного мешканця Миколаєва, який вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.