Миколаївські патрульні затримали чоловіка / Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

У Миколаєві 17 березня правоохоронці затримали 52-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесені тілесних ушкоджень знайомому.

За даними поліції Миколаївської області, чоловіки разом вживали алкоголь, а потім посварилися. В ході конфлікту затриманий вдарив 43-річного товариша у груди, ймовірно, викруткою. Чоловіка госпіталізували, наразі він перебуває у лікарні.

Поліцейські вилучили з місця події речові докази, які скерували на експертизу, у тому числі для встановлення чим саме потерпілому завдали колото-різану рану.

Правоохоронці затримали чоловіка та повідомили йому про підозру. Розслідування розпочато за частиною 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці затримали мешканця Миколаєва, який вдарив знайомого молотком в око та втік. Йому загрожує до восьми років ув’язнення.