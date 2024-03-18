Миколаївські патрульні затримали чоловіка. Фото: Патрульна поліція Миколаївської області

У неділю, 17 березня близько 22 години, у Заводському районі Миколаєва між двома чоловіками виник конфлікт, під час якого один ударив другого викруткою у груди.

Про це повідомили у патрульній поліції Миколаївської області.

За словами правоохоронців, чоловік повідомив поліцейським, що в під'їзді будинку сидить закривавлений чоловік. На місце події негайно вирушив екіпаж патрульної поліції.

Патрульні надали постраждалому домедичну допомогу та викликали швидку.

Згодом, патрульні затримали нападника, а на місце події викликали слідчих для встановлення всіх обставин справи.

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