Митрополиту Святогірської лаври Арсенію повідомили про підозру у колабораціонізмі / Фото: СБУ

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля Святогірської лаври УПЦ так званого Московського патріархату митрополита Арсенія.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, клірик «здав» окупантам розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі на Донеччині.

«Це відбулося під час його літургії. Тоді вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Телеграм-каналу», — йдеться у повідомленні.

У СБУ наголошують, що таким чином клірик намагався завуальовано «злити» агресору місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

За даними правоохоронців, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення Росії висловлював прокремлівські наративи щодо війни в Україні. Про це свідчать неодноразові інтерв’ю вікарія, в яких він називав збройну агресію РФ «громадянським конфліктом».

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за частиню 2 статті 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ, за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ Московського патріархату на Хмельниччині підозрюють у підтримці війну проти України та розпалюванні релігійної ненависті.

Взагалі в Україні понад вісім тисяч церков досі належать до Московського патріархату. Абсолютна більшість з них приховують це у своїх назвах.