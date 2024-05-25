З 26 травня Миколаївська область повернулась до «плаваючих» графіків погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба «Миколаївобленерго» на сторінці компанії у Facebook.
Зазначається, що погодинний розподіл, закріплений за чергами, тепер буде зсуватися на 2 години кожні 10 днів.
«Тобто, залежно від декади місяця, у вас не буде світла в різні години. При цьому ваша прив’язка до черги та підчерги у графіку погодинних відключень лишається незмінною», – повідомляє пресслужба.
Підкреслимо, що кожної декади місяця «Миколаївобленерго» буде викладати актуальну таблицю закріплених за чергами годин.
Графік розподілу погодинних відключень електроенергії.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, в «Укренерго» попередили, що 24 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
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З 26 травня Миколаївська область повернулась до «плаваючих» графіків погодинних відключень електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба «Миколаївобленерго» на сторінці компанії у Facebook.
Зазначається, що погодинний розподіл, закріплений за чергами, тепер буде зсуватися на 2 години кожні 10 днів.
«Тобто, залежно від декади місяця, у вас не буде світла в різні години. При цьому ваша прив’язка до черги та підчерги у графіку погодинних відключень лишається незмінною», – повідомляє пресслужба.
Підкреслимо, що кожної декади місяця «Миколаївобленерго» буде викладати актуальну таблицю закріплених за чергами годин.
Графік розподілу погодинних відключень електроенергії.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, в «Укренерго» попередили, що 24 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».