Відключення електроенергії, ілюстративне фото

З 26 травня Миколаївська область повернулась до «плаваючих» графіків погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба «Миколаївобленерго» на сторінці компанії у Facebook.

Зазначається, що погодинний розподіл, закріплений за чергами, тепер буде зсуватися на 2 години кожні 10 днів.

«Тобто, залежно від декади місяця, у вас не буде світла в різні години. При цьому ваша прив’язка до черги та підчерги у графіку погодинних відключень лишається незмінною», – повідомляє пресслужба.

Підкреслимо, що кожної декади місяця «Миколаївобленерго» буде викладати актуальну таблицю закріплених за чергами годин.

Графік розподілу погодинних відключень електроенергії.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Нагадаємо, в «Укренерго» попередили, що 24 травня графіки погодинних відключень діятимуть для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».