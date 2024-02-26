Тавалук Данило. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У Миколаєві правоохоронці розшукують 15-річного Тавалука Данила Олександровича.

Про це повідомили у поліції Миколаївської області.

Як відомо, хлопець 25 лютого, пішов з гуртожитку у Новій Одесі та до теперішнього часу не повернувся.

За попередніми даними, хлопець може знаходитись у Одесі.

Прикмети: зріст близько 165 см, середньої статури, волосся темне, очі карі.

Зазначається, що хлопець був одягнений у балонову куртку темного кольору, штани та черевики чорного кольору, шапка кольору піксель.

Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваного або надати іншу корисну інформацію, повідомити до чергової частини Вознесенського райуправління поліції за адресою: місто Вознесенськ, вулиця Київська, 24, або за телефонами: (0234) 3-31-51, 0669125027.

Нагадаємо, в Миколаєві, 8 січня, патрульні розшукали та повернули додому зниклу дитину. Хлопчик загубився, коли вони з батьком набирали воду у подвір'ї будинку.

Раніше повідомлялося, що 25 січня поліція повернула додому 16-річну дівчину, яка пішла до свого хлопця в інший район міста.

До того ж, у Новому Бузі хлопчик пізно ввечері пішов з дому — поліцейські оперативно знайшли шестирічного мандрівника.