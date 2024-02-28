Миколаївські легкоатлети здобули чотири нагороди на Кубку України. Фото: пресслужба міськради

Миколаївські спортсмени здобули чотири нагороди на Кубку України.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Зазначається, що 23 лютого у Львові відбувся Кубок України з легкої атлетики.

За підсумками змагань миколаївські легкоатлети здобули такі нагороди:

Андрій Куліуш посів перше місце у потрійному стрибку (14 м 31 см);

посів перше місце у потрійному стрибку (14 м 31 см); Кірілл Петрушков здобув «золото» у стрибку з жердиною;

здобув «золото» у стрибку з жердиною; Богдан Борсукевич став третім у потрійному стрибку (13 м 16 см);

став третім у потрійному стрибку (13 м 16 см); Юрій Грипіч здобув «бронзу» з бігу на 60 м (6,95).

Спортсменів до змагань підготували тренери – Ірина Шаповалова, Юрій Строін, Вікторія Кілярська, Вікторія Тамбовцева, Юрій Сергієнко та Олена Холоша.

Нещодавно, миколаївські самбісти вибороли вісім нагород на Кубку України.

Також миколаївські тхеквондисти Самір та Сімур Мірзоєви здобули медалі на Міжнародному турнірі з тхеквондо ВТФ.

Нагадаємо, миколаївські спортсмени здобули три нагороди на чемпіонаті України з легкої атлетики серед юніорів U-20.