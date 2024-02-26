У Миколаївській області на ходу спалахнув «Смарт». Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У понеділок, 26 лютого, на трасі Р-06 «Ульянівка — Миколаїв» спалахнув автомобіль Mercedes-Benz Smart СITY.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, що інцидент трапився 26 лютого о 09:27 у межах Синюхінобродської територіальної громади Миколаївського району. На місце направили відділення 23 державної пожежно-рятувальної частини.

За даними вогнеборців, що займання виявила водійка транспортного засобу і, викликавши рятувальників, спробувала загасити пожежу за допомогою вогнегасника. Однак, загасити пожежу самостійно не вдало.

Вогнеборці ліквідували горіння на площі 0,5 квадратних метрів. Наразі причина займання встановлюється.

Нагадаємо, що минулої доби, 25 лютого, миколаївські вогнеборці ліквідували вісім пожеж в екосистемах області. Горіли суха трава, чагарники та очерет на відкритих територіях Миколаївського, Первомайського, Вознесенського районів області та у Миколаєві. Відстань, яку пройшов вогонь, склала понад 6,5 гектарів.

Раніше повідомлялося, що на території Миколаївської області останніми днями спостерігається різке збільшення кількості пожеж в природних екосистемах.