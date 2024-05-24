Миколаївця підозрюють у вбивстві батька / Ілюстративне фото

Увечері 21 травня до поліції звернулася мешканка Миколаєва із повідомленням про те, що вона знайшла свого знайомого мертвим у нього ж вдома.

Зі слів заявниці, чоловік скаржився на свого сина, який його нібито б’є, повідомили у поліції Миколаївської області.

За даними слідства, 81-річний загиблий разом зі своїм сином та заявницею вдома розпивали спиртні напої. Згодом між чоловіками виникла сварка, в ході якої син побив батька. Після чого втік, а жінка викликала швидку та поліцію.

Зазначається, що правоохоронці розшукали та затримали 50-річного сина. Йому повідомили про підозру. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення. Наразі він знаходиться під вартою.

Нагадаємо, мешканку села Висунськ Березнегуватської громади, що на Миколаївщині, засудили до девʼяти років тюрми за вбивство свого співмешканця.