Відключення світла, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 31 травня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 16:00 вечора за адресами:

вул. Космонавтів;

вул. Електронна;

вул. Дніпровська;

вул. Новозаводська;

вул. Троїцька;

вул. Г. Дівіної;

пров. 7 Нагірний;

вул. Нагірна;

пров. Поселковий;

вул. 9 Лінія;

вул. Волонтерська;

вул. Гороховська;

вул. 2 Поздовжня;

пров. Селишний;

пров. 6 Нагірний;

вул. Листопадна;

пров. Першотравневий;

вул. Вінграновського;

вул. 10 Лінія;

вул. Традиційна;

вул. Квітнева;

пров. Квітневий;

вул. Казарського;

пров. Святительський;

пров. Новий;

пров. А. Ждахи;

вул. Горіхова;

пров. 2 Бульварний;

вул. 1 Поздовжня;

вул. 11 Лінія;

пров. Миролюбний;

вул. В. Чорновола;

вул. Новобузька;

пров. Водопійний;

пров. Затишний;

вул. Водопійна;

вул. Тиха;

пров. Тихий;

пр. Богоявленський.

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Нещодавно премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».