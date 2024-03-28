Ввечері, 27 березня у селі Червоний Маяк Херсонської області двоє чоловіків підірвалися на ворожій міні. Внаслідок цього один з них зазнав тяжких поранень, інший — загинув.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що мінно-вибухової травми і травматичної ампутації ніг зазнав 38-річний чоловік. Потерпілого доправили до лікарні. Інший чоловік загинув на місці.

Олександр Прокудін також закликав усіх мешканців Херсонщини бути обачними та не відвідувати місця, де ще не працювали вибухотехніки.

Нагадаємо, обстріл Миколаєва стався вдень 21 березня близько 14:25. Російські війська нанесли ракетний удар по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок удару одна жінка загинула, що 10 людей постраждали.