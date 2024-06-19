Додаток Резерв+, фото з відкритих джерел

Військово-облікові документи із додатку Резерв+ є чинними для пред’явлення на кордоні.

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі Українській правді.

Він зазначив, що Міністерство оборони оголосило про можливість оформлення військово-облікового документа в електронному форматі за допомогою мобільного застосунку.

«У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України зазначає, що в пунктах пропуску на кордоні заходи прикордонного контролю відбуватимуться як і раніше з дотриманням норм чинного законодавства. Рішення щодо пропуску осіб прийматимуться на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону», – сказав Андрій Демченко.

Зокрема, за словами спікера ДПСУ, це стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій або електронній формі інформації із зазначенням підстав щодо звільнення від мобілізації чи виключення з військового обліку за станом здоров'я.

Щоб запобігти використанню підроблених документів, прикордонники, за необхідності, перевіряють інформацію з військово-облікових документів через систему «Оберіг».

У разі виявлення невідповідностей даних, представники ДПСУ мають право відмовити у виїзді з України.

Нагадаємо, в Україні не планують продовжувати терміни оновлення військово-облікових даних після 16 липня.

Станом на 22 травня свої дані у додатку «Резерв+» оновили 700 тисяч людей.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко розповів, що у травні цього року до війська набрали стільки ж людей, як і за останні півроку.