На Миколаївщині 29 травня горів дачний будинок / Фото: ДСНС Миколаївської області

У середу, 29 травня, у Веснянській громаді Миколаївського району горів одноповерховий дачний будинок, гараж та два легкові автомобілі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

Зазначається, пожежу ліквідували площею 90 квадратних метрів, її причина встановлюється.

За словами рятувальників, завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити перекидання вогню на поруч розташовані два дачні будинки.

На Миколаївщині 29 травня горів дачний будинок / Фото: ДСНС Миколаївської області На Миколаївщині 29 травня горів дачний будинок / Фото: ДСНС Миколаївської області На Миколаївщині 29 травня горів дачний будинок / Фото: ДСНС Миколаївської області

Нагадаємо, вранці 28 травня росіяни атакували дронами цивільний об'єкт в Очакові. Через обстріл спалахнула двоповерхова будівля, де розташовані магазин та фітнес-зал. Наразі ці приміщення не експлуатуються через безпекову ситуацію.