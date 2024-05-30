У середу, 29 травня, у Веснянській громаді Миколаївського району горів одноповерховий дачний будинок, гараж та два легкові автомобілі.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, пожежу ліквідували площею 90 квадратних метрів, її причина встановлюється.
За словами рятувальників, завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити перекидання вогню на поруч розташовані два дачні будинки.
Нагадаємо, вранці 28 травня росіяни атакували дронами цивільний об'єкт в Очакові. Через обстріл спалахнула двоповерхова будівля, де розташовані магазин та фітнес-зал. Наразі ці приміщення не експлуатуються через безпекову ситуацію.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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У середу, 29 травня, у Веснянській громаді Миколаївського району горів одноповерховий дачний будинок, гараж та два легкові автомобілі.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.
Зазначається, пожежу ліквідували площею 90 квадратних метрів, її причина встановлюється.
За словами рятувальників, завдяки своєчасно вжитим заходам вдалось не допустити перекидання вогню на поруч розташовані два дачні будинки.
Нагадаємо, вранці 28 травня росіяни атакували дронами цивільний об'єкт в Очакові. Через обстріл спалахнула двоповерхова будівля, де розташовані магазин та фітнес-зал. Наразі ці приміщення не експлуатуються через безпекову ситуацію.