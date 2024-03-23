Затриманий житель Миколаївщини. Фото: поліція у Миколаївській області

У п'ятницю, 22 березня, в одному із сіл Прибужанської громади Вознесенського району Миколаївської області п'яна сварка закінчилася побиттям одного із чоловіків.

Повідомлення до поліції надійшло від медиків лікувального закладу, куди було доставлено постраждалого, повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

«Правоохоронці встановили, що 47-річний потерпілий та його 49-річний товариш разом вживали алкогольні напої. Згодом між чоловіками виникла сварка, під час якої зловмисник завдав товаришу численних ударів по голові, тулубу та ногам», — сказано в повідомленні.

Наразі чоловік перебуває у лікарні.

Слідчі затримали 49-річного зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом правоохоронці порушили кримінальне провадження за ознаками частиною 1 статті 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Наразі за процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури слідчі повідомили фігуранту про підозру. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Нагадаємо, 66-річний мешканець Снігурівки, що на Миколаївщині, зарубав свого 43-річного сина сокирою. За даними слідства, чоловіки посварилися, після чого пʼяний батько схопив сокиру та декілька разів вдарив нею сина по голові. Він помер на місці.

Також, мешканця Миколаївського району підозрюють у вбивстві власного сина. Пʼяний чоловік під час сварки схопив ніж та завдав численних ударів, внаслідок чого син помер.