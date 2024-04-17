В рамках деколонізації ряд культурних закладів Херсона замінили таблички з назвами вулиць, які були перейменовані.

Про це повідомила очільниця управління культури Херсонської міськради Світлана Думинська.

У Херсоні почали змінювати таблички з назвами вулиць. Фото: Світлана Думинська У Херсоні почали змінювати таблички з назвами вулиць. Фото: Світлана Думинська У Херсоні почали змінювати таблички з назвами вулиць. Фото: Світлана Думинська

За інформацією управління культури Херсонської міської ради, виготовлення нових табличок з назвами вулиць для низки культурних закладів міста в рамках деколонізації відбулося за кошти працівників цих закладів та небайдужих громадян.

Цього разу перейменування стосується вулиць:

вулицю Потьомкінську перейменували на вулицю Михайла Грушевського;

вулицю Ушакова перейменували на вулицю Джона Говарда.

За інформацією начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко, нові назви обрали за результатами відкритого голосування, яке проводилось на сайті Херсонської МВА з 23 по 29 березня 2024 року.

Загалом у Херсоні дерусифікації підлягає близько 100 вулиць.

Нагадаємо, що у вівторок, 2 квітня, у Херсоні перейменували 24 топоніми. Нові назви отримали 16 вулиць, одна площа, один проспект, два проїзди та чотири провулки.

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