Через удар по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

Про це повідомляє Державна екоінспекція Південного округу.

— Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний обʼєкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження, — йдеться в повідомленні служби.

Внаслідок удару по ДніпроГЕС у річку витекли нафтопродукти, Державна екоінспекція Південного округу Внаслідок удару по ДніпроГЕС у річку витекли нафтопродукти, Державна екоінспекція Південного округу

Інспектори відібрали проби ґрунту і води для проведення лабораторних досліджень. Результати передадуть правоохоронцям.

Скільки саме нафтопродуктів потрапило у воду, поки невідомо.

Раніше директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота розповів, що у ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.

Як відомо, під час обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.

Одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕСу. Він згорів.