Через удар по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.
Про це повідомляє Державна екоінспекція Південного округу.
— Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний обʼєкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження, — йдеться в повідомленні служби.
Інспектори відібрали проби ґрунту і води для проведення лабораторних досліджень. Результати передадуть правоохоронцям.
Скільки саме нафтопродуктів потрапило у воду, поки невідомо.
Раніше директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота розповів, що у ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.
Як відомо, під час обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.
Одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕСу. Він згорів.
Через удар по гідроелектростанції ДніпроГЕС у Запоріжжі стався масштабний витік нафтопродуктів у річку Дніпро.
Про це повідомляє Державна екоінспекція Південного округу.
— Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний обʼєкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження, — йдеться в повідомленні служби.
Інспектори відібрали проби ґрунту і води для проведення лабораторних досліджень. Результати передадуть правоохоронцям.
Скільки саме нафтопродуктів потрапило у воду, поки невідомо.
Раніше директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота розповів, що у ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, вона пошкоджена серйозно. Одна з ракет влучила в опору, розбиті підкранові балки. Доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання. Масштаби наслідків будуть зрозумілі протягом дня.
Як відомо, під час обстрілів України 22 березня російські війська влучили по найбільшій гідроелектростанції України — ДніпроГЕС у Запоріжжі.
Одна з ракет влучила у тролейбус з людьми, який рухався дамбою ДніпроГЕСу. Він згорів.