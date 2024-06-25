Чоловік незаконно виловлював раків на Миколаївщині. Архівне фото: Держекоінспекція

Екоінспектори затримали на Миколаївщині рибалку, який завдав екології збитків на 10 тисяч гривень.

Інцидент трапився у суботу, 22 червня, повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що порушник збирав раків вручну у Явкинському водосховищі, що в Баштанському районі у період весняно-літньої нерестової заборони.

Інспектором складено адміністративний протокол за частиною 4 статті 85 КУпАП. Матеріали справи направлено на розгляд до судових органів.

Нагадаємо, під час нерестової заборони правоохоронці спільно із патрулями рибоохорони та екологічної служби виявили 36 правопорушень, пов’язаних із незаконним виловом риби. Загальна сума збитків державі склала майже два мільйони гривень.

Раніше повідомлялось, що вранці 11 червня поліція викрила рибалку, який в Південному Бугу ловив сітками рибу біля села Баловне у Миколаївському районі.