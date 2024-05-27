Після російського удару по «Епіцентру» в лікарнях Харкова залишається 21 людина, двоє з них в тяжкому стані у реанімації.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Стан постраждалих після ворожого обстрілу гіпермаркету та житлової забудови, який відбувся 25 травня. На зараз в лікарнях знаходиться 21 людина. Серед них одна дитина 13 років — стан середньої важкості з позитивною динамікою. 2 людини перебувають у реанімації у важкому стані», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Харкові ворог атакував будівельний гіпермаркет у спальному районі міста.
26 травня повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» зросла до 14. Крім того, 16 людей вважаються безвісти зниклими.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Після російського удару по «Епіцентру» в лікарнях Харкова залишається 21 людина, двоє з них в тяжкому стані у реанімації.
Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Стан постраждалих після ворожого обстрілу гіпермаркету та житлової забудови, який відбувся 25 травня. На зараз в лікарнях знаходиться 21 людина. Серед них одна дитина 13 років — стан середньої важкості з позитивною динамікою. 2 людини перебувають у реанімації у важкому стані», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Харкові ворог атакував будівельний гіпермаркет у спальному районі міста.
26 травня повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» зросла до 14. Крім того, 16 людей вважаються безвісти зниклими.