Наслідки удару по Харкову 25 травня. Фото: Telegram-канал Олега Синегубова

Після російського удару по «Епіцентру» в лікарнях Харкова залишається 21 людина, двоє з них в тяжкому стані у реанімації.

Про це повідомив у Телеграмі начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Стан постраждалих після ворожого обстрілу гіпермаркету та житлової забудови, який відбувся 25 травня. На зараз в лікарнях знаходиться 21 людина. Серед них одна дитина 13 років — стан середньої важкості з позитивною динамікою. 2 людини перебувають у реанімації у важкому стані», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Харкові ворог атакував будівельний гіпермаркет у спальному районі міста.

26 травня повідомлялося, що кількість загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» зросла до 14. Крім того, 16 людей вважаються безвісти зниклими.