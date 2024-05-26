Наслідки удару по Харкову 25 травня. Фото: Національна поліція

До 14 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові, що стався 25 травня.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Окрім того, як уточнили в поліції, ще 43 людини були травмовані. А 16 людей вважаються безвісти зниклими.

На місці трагедії працюють штаб поліції та криміналістична лабораторія. Ідентифікація тіл загиблих триває. Усі, хто втратив зв’язок з близькими, можуть звернутися до працівників штабу слідчого управління або на 102.

За даними міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименко, пожежу у гіпермаркет гасили більше 16 годин. Вогонь розповсюдився на 13 тисяч квадратних метрів.

Наслідки удару по Харкову 25 травня. Фото: Національна поліція Наслідки удару по Харкову 25 травня. Фото: Національна поліція

Нагадаємо, у суботу, 25 травня, в Харкові ворог атакував будівельний гіпермаркет у спальному районі міста.

Станоьм на ранок 26 травня кількість загиблих складала 12 осіб, 10 з яких — неопізнані.