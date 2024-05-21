НАЗК перевірило третину керівництва ТЦК: у 8 знайшли ознаки незаконного збагачення. Фото з відкритих джерел

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) перевірило третину керівництва територіальних центрів комплектування (ТЦК) та у восьми посадовців виявило ознаки незаконного збагачення.

Матеріали передали до правоохоронних органів, повідомила депутатка Верховної Ради, голова комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Вона зазначило, що НАЗК перевірило третину посадовців керівного складу ТЦК (541 із приблизно 1700 осіб). За результатами перевірки, НАЗК передало до правоохоронних органів матеріали щодо восьми посадовців. У них сукупно виявили ознаки незаконного збагачення на 265 мільйонів гривень, необґрунтованих активів на 6 мільйонів, та недостовірних даних у декларації на 7 мільйонів.

Наразів триває моніторинг способу життя ще 28 і повна перевірка декларацій ще 5 посадовів керівного складу ТЦК. Щонайменше дві декларацій співробітників ТЦК отримали вищий показник ризикованості, ніж десятки тисяч декларацій інших посадовців з різних органів, зазначила нардепка.

Найбільша за обсягом активів справа на основі матеріалів НАЗК стосується начальника Одеського ТЦК Євгена Борисова: торік йому було повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на суму більше 188 мільйонів гривень. Ще один фігурант — заступник начальника одного з ТЦК, який, за даними НАЗК, зібрав на особисту банківську картку близько 400 тисяч гривень від різних військовослужбовців і ймовірно витратив їх на власні потреби. Наразі із цим розбирається слідство. Решта висновків НАЗК стосується ознак корупційних правопорушень у представників ТЦК Одеси, Самбору, Полтави, Дніпра та Запоріжжя.

Представники НАЗК під час доповіді в Раді зазначили, що у ході моніторингу способу життя експерти спираються у тому числі на дані журналістів і громадянського суспільства. Тож, якщо комусь відомі будь-які випадки, що мають ознаки корупційних правопорушень з боку працівників ТЦК військово-лікарняних комісій — про це можна повідомляти і поліцію, і НАЗК.

Раніше Держбюро розслідувань відкрило справу щодо Євгена Борисова. Зазначалося, що він допомагав ухилятися від мобілізації за гроші.

В кінці червня 2023 року Президент Володимир Зеленський дав термінове доручення Головнокомандуючому ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому начальнику Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки Євгенові Борисову. Його відправили під варту із правом внести заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

Держбюро розслідувань спільно з місцевою поліцією провело обшуки у іспанській нерухомості колишнього військкома Одеси Євгена Борисова, майно арештовано.