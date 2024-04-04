РФ обстріляла 8 населених пунктів Херсонщини. Фото з відкритих джерел

Російські війська минулої доби, 3 квітня, обстріляли вісім населених пунктів Херсонської області. Є влучання в навчальний заклад, дитячий садок та п’ять приватних будинків.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог обстрілював Антонівку, Придніпровське, Кізомис, Берислав, Тягинку, Золоту Балку, Осокорівку та Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, внаслідок чого пошкоджені п’ять приватних будинків.

Також зафіксовані влучання в навчальний заклад та дитячий садок.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, в ніч на 4 квітня російські війська атакували Харків кількома хвилями «Шахедів». Внаслідок атаки щонайменше чотири людини загинуло, понад 10 отримали поранення.

Також повідомлялося, що протягом доби росіяни обстріляли три громади Миколаївської області — Очаківську, Куцурубську та Коблівську.