Наслідки обстрілів Харківщини. Фото Харківська ОВА

У неділю, 30 червня, росіяни атакували відділення «Нової пошти» у Харкові. В результаті загинув чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Удар бомбою ФАБ-500 зафіксували о 16:30 у Слобідському районі міста. Унаслідок обстрілу горіли 8 вантажних автомобілів «Нової пошти». Пошкоджено три виробничо складські будівлі та медичний заклад. Постраждали дев’ять людей. Загинув чоловік.

«Стан постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Харкова 30 червня. Наразі в лікарнях міста перебуває вісім людей: шість дорослих і двоє дітей. 58-річний чоловік знаходиться у важкому стані, але стабільний. Він отримав вибухове поранення з пошкодженням голови, тулуба та лівої верхньої кінцівки», - розповів Олег Синєгубов.

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото Харківська ОВА

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото Харківська ОВА

Також Олег Синєгубов повідомив, що у понеділок, 1 липня, близько 05:00 внаслідок обстрілу КАБ села Лісна Стінка Куп'янського району частково зруйновано заклад освіти. Вибиті вікна в будівлі культури.

Ввечері росіяни атакували лісове господарство у селі Колісниківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіло чотири гектари лісу. Крім того, росіяни зруйнували приватний будинок у Куп’янську та пошкодили фермерське господарство у місті Дергачі.

Наслідки обстрілів Харківщини. Фото Харківська ОВА

Раніше повідомлялося, що у неділю, 30 червня, росіяни скинули керовану авіаційну бомбу на цивільне підприємство, яке розташоване майже у центрі Харкова.

Нагадаємо, що увечері 1 травня російські окупанти вдарили по сортувальному депо «Нової пошти» в Одесі балістичними ракетами.