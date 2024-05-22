Дві людини загинули та ще дві, серед яких дитина, дістали поранення у результаті російського ракетного удару по передмістю Покровська Донецької області.
Як повідомила Донецька обласна прокуратура, пізно ввечері 21 травня війська РФ завдавати удару по території села Ріг у Покровську.
Влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина. Внаслідок чого загинули 52-річний чоловік та його 46-річна дружина. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухової травми.
Крім того, травмований 24-річний мешканець сусіднього будинку. Постраждалих доставили до лікарні.
Вибух пошкодив три домогосподарства й газогін. За попередніми даними, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт ракету «Іскандер».
Прокуратура за цим фактом розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Також за словами глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна, зранку 22 травня війська РФ завдали удару по Торецьку. Внаслідок обстрілу загинув 26-річний чоловік.
Нагадаємо, у ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 БпЛА типу «Shahed 131/136».
Також протягом минулої доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини. Вісім людей дістали поранення.
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Дві людини загинули та ще дві, серед яких дитина, дістали поранення у результаті російського ракетного удару по передмістю Покровська Донецької області.
Як повідомила Донецька обласна прокуратура, пізно ввечері 21 травня війська РФ завдавати удару по території села Ріг у Покровську.
Влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина. Внаслідок чого загинули 52-річний чоловік та його 46-річна дружина. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухової травми.
Крім того, травмований 24-річний мешканець сусіднього будинку. Постраждалих доставили до лікарні.
Вибух пошкодив три домогосподарства й газогін. За попередніми даними, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт ракету «Іскандер».
Прокуратура за цим фактом розслідує кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Також за словами глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна, зранку 22 травня війська РФ завдали удару по Торецьку. Внаслідок обстрілу загинув 26-річний чоловік.
Нагадаємо, у ніч на 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 10 БпЛА типу «Shahed 131/136».
Також протягом минулої доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів Херсонщини. Вісім людей дістали поранення.