Понад 50% українців отримують інформацію про російсько-українську війну з телеграм-каналів.

Про це свідчать результати опитування фонду «Демініціативи» спільно з Центром Разумкова.

«Найпопулярнішим джерелом інформації про події російсько-української війни для українців є Телеграм-канали — це джерело назвали 53% респондентів», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що телеграм-канали посідають першість за популярністю в усіх регіонах, однак на Заході та в Центрі вони є відносними лідерами (ними користуються більше, ніж іншими джерелами, але частка користувачів становить менше половини мешканців цих регіонів), натомість на Півдні (68% користувачів) та на Сході (58% користувачів) вони є однозначними лідерами.

Друге та третє місця ділять міжособистісні контакти (родичі, друзі, знайомі — 42%) та YouTube (40%). Телемарафон «Єдині новини» використовують для отримання такої інформації 37% опитаних.

Результати опитування, ілюстрація фонду «Демініціативи»

Результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно із соцслужбою Центру Разумкова з 21 по 27 березня 2024 року.

Нагадаємо, переважна більшість українців вважають, що Україна зберігає власний суверенітет та здатна ухвалювати власні рішення.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, 45% українців вважають, що політична сила, якій можна довірити владу в повоєнний період, може з’явитися із середовища військових.

Також, вектор зовнішньої політики України наразі підтримують 70% українців, цей показник на 4% нижче, ніж у серпні 2023 року.