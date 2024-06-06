Аварія пасажирського та вантажного потягів у Чехії, 6 червня 2024 року. Фото: Пожежно-рятувальна служба Чехії

У Чехії в районі міста Пардубиці зіштовхнулись пасажирський і вантажний потяги. Перший прямував до українського міста Чоп.

Про це повідомляють медіа iDNES, чеська пожежна служба та поліція.

Аварія сталася вночі. У пасажирському експресі компанії RegioJet їхали 380 людей. У товарному потягу з 21 вагона лише машиністи.

Аварія пасажирського та вантажного потягів у Чехії, 6 червня 2024 року. Фото: Пожежно-рятувальна служба Чехії Аварія пасажирського та вантажного потягів у Чехії, 6 червня 2024 року. Фото: Пожежно-рятувальна служба Чехії Аварія пасажирського та вантажного потягів у Чехії, 6 червня 2024 року. Фото: Пожежно-рятувальна служба Чехії

Пресслужба «Укрзалізниці» повідомила, що причіпні вагони, у яких люди їхали до Чопа, були розташовані всередині поїзда. Загиблих або серйозно постраждалих серед пасажирів у них не було.

«Попри форс-мажор на чеській території, «Укрзалізниця» працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення», — йдеться в повідомленні.

В інших вагонах загинули четверо людей, понад 20 — з різними травмами. Причини аварії розслідують. На місті працює слідча група.

За попередніми даними, зіткнення сталося через помилку машиніста RegioJet. Фото і відео вказують, що після зіткнення перший вагон позаду локомотива експресу Regiojet зійшов з рейок і частково перекинувся.

Нагадаємо, на перехресті проспекту Центрального та вулиці 3-ї Слобідської в Миколаєві за участю двох автомобілів сталася аварія.