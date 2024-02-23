У Первомайську горів торговельний контейнер. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У четвер, 22 лютого, рятувальники ліквідували пожежу торговельного контейнера у Первомайську.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

У Миколаївській області ліквідували пожежу торговельного контейнера. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області У Миколаївській області ліквідували пожежу торговельного контейнера. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що на місце було відправлено відділення 23 державної пожежно-рятувальної частини. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося уникнути перекидання вогню на весь торговий ряд. Крім того, на першочерговому етапі у гасінні допомагали свідки та працівники торгових павільйонів.

Пожежу ліквідовано на площі 70 квадратних метрах, наразі причина ще встановлюється. Полум'ям пошкоджено три сусідні контейнери з одягом, ще 25 врятовано.

Від ДСНС на місці працювали 10 вогнеборців, 2 спецавтомобілі.

Нагадаємо, у Миколаївській області з 19 на 20 лютого внаслідок пожежі загинули троє людей, ще одна жінка отримала опіки.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого миколаївські вогнеборці пʼять разів гасили пожежі. Горіли житлові будинки у Снігурівці, Новій Одесі та Миколаєві.