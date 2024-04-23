Сьогодні, 23 квітня, по вулиці Океанівській у Миколаєві виникла пожежа квартири у дев'ятиповерхівці. Рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Зазначається, що з будинку евакуювали семеро мешканців, з них двоє дітей.

«Через щільне задимлення у під'їзді рятувальники евакуювали з квартир семеро мешканців, з них двоє підлітків. Під час проведення розвідки в квартирі, де виникла пожежа, вогнеборці виявили чоловіка без ознак життя, винесли його на свіже повітря. Медики намагались реанімувати, але безрезультатно», – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві виникла пожежа квартири, фото: ГУ ДСНС

У Миколаєві виникла пожежа квартири, фото: ГУ ДСНС

У Миколаєві виникла пожежа квартири, фото: ГУ ДСНС

Вогонь на площі 12 квадратних метрів ліквідували о 16:45. До гасіння залучали чотири спецмашини та 21-го рятувальника. Також на місці працювали поліцейські та бригада швидкої.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня сталось коротке замикання електромережі в лічильнику на другому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Космонавтів у Миколаєві, що призвело до задимлення у під’їзді.

Також 8 квітня, за селом Галицинове загорілось стихійне сміттєзвалище. Пожежу ліквідували. Площа вигорання склала 1,2 гектара. Причина її виникнення наразі встановлюється.