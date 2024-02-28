У Миколаєві 17-річному загрожує до 10 років за бійку та крадіжку кросівок / Фото для ілюстрації

17-річному миколаївцю загрожує до десяти років позбавлення волі за бійку та крадіжку кросівок.

Як повідомили у поліції Миколаївської області, до них звернувся місцевий мешканець із заявою про те, що його побив та пограбував невідомий.

Зазначається, що через декілька годин після заяви потерпілого, поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився неповнолітній місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за бійки. Як відомо, хлопець займається бойовими мистецтвами.

За даними правоохоронців, того вечора потерпілий зі своїм знайомим йшли по вулиці, коли до них підійшли двоє незнайомців, один із яких почав некоректно висловлюватись та ображати. Між хлопцями розпочався словесний конфлікт, під час якого фігурант вдарив заявника та він упав. Знявши з потерпілого кросівки, грабіжник з товаришем пішов геть.

Наразі слідчі повідомили молодику про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України «Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану» та частиною 1 статті 296 КК України «Хуліганство». Йому загрожує до десяти років ув’язнення.

Нагадаємо, на стаціонарній точці роздачі очищеної води на кінцевій зупинці тролейбусів «Північний» місцевий мешканець побив працівника КП «Миколаївелектротранс».

Миколаївські поліцейські знайшли чоловіка, який побив співробітника комунального підприємства залученого до роздачі води. За даними правоохоронців, дії 67-річного місцевого мешканця правоохоронці кваліфікували за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу — умисне легке тілесне ушкодження.