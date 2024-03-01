У Березнегуватській громаді правоохоронці затримали 39-річного чоловіка, який через конфлікти погрожував гранатою старості села.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

На Миколаївщині поліція затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранатою старосту села. Фото: Нацполіція у Миколаївській області Граната, якою чоловік погрожував підірвати старосту села. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

За даними правоохоронців, 26 лютого до поліції звернувся 57-річний староста села в Березнегуватській громаді та розповів, що до його дому прийшов нетверезий односелець із гранатою та погрожував її підірвати.

«Раніше між старостою села та зловмисником були конфлікти. Того дня чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння та маючи при собі гранату, прийшов до старости. Між ними виник словесний конфлікт, під час якого фігурант дістав із кишені гранату Ф-1 та, погрожуючи її підірвати, кинув на землю запал від гранати. Згодом він заспокоївся та пішов із подвір’я», — додають у поліції.

З місця події поліцейські вилучили запал із корпусом гранати, які направили на експертне дослідження.

За словами підозрюваного, гранату він знайшов неподалік населеного пункту, в місцях, де відбувались бойові дії.

Нині за процесуального керівництва Березнегуватського відділу Баштанської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили підозрюваному про підозру за частиною 1 статті 129 Кримінального кодексу України «Погроза вбивством» та частиною 1 статті 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в Миколаєві затримали фігуранта замаху на вбивство на замовлення. Чоловік є відомою особистістю у кримінальних колах.

Раніше повідомлялося, що у Миколаєві правоохоронці затримали правопорушника за поранення знайомого.