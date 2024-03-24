У Польщі пояснили, чому не збили російську ракету, фото: Agencja

Командування Збройних сил Польщі заявило, що не ухвалювало рішення збити російську ракету, яка порушила повітряний простір країни зранку 24 березня, оскільки знали, що ракета не летітиме вглиб їхньої країни.

Про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Речник Оперативного командування Яцек Горишевський зазначив, що рішення про те, що ракета не буде збита, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил.

«Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір», — зазначив Яцек Горишевський.

За його словами, спроба збити ракету становила б більший ризик для місцевих мешканців.

«Ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів — бойове навантаження. Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети», — сказав він.

Окрім того, за словами речника командування, ця ракета пробула в просторі Польщі надто короткий час і не була в радіусі дії наземної бойової зброї. Тому про збиття не йшлося.

Нагадаємо, вранці, 24 березня, російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні. Уночі, 24 березня, Силам протиповітряної оборони України вдалося знищити 18 ракет та 25 «Шахедів», запущених росіянами.