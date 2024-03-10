Польські фермери тимчасово припинили блокування руху в напрямку пункту пропуску «Краківець».

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в етері телемаратону «Єдині новини».

Андрій Демченко розповів, що фермери вже анонсували відновлення протестів на цьому напрямку орієнтовно з 13 березня.

«Звісно, що хоч напрямок пункту пропуску «Краківець» розблокований, рух там відбувається інтенсивний, але там також залишається черга з вантажівок на території Польщі в очікуванні перетину кордону в бік нашої держави. Це десь близько 600 вантажних транспортних засобів», – додав він.

За словами речника ДПСУ, п'ять пунктів пропуску лишаються заблокованими. У чергах залишається близько 1700 вантажівок.

Як відомо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день був заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур. Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

За два дні стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.

Проте 28 лютого представники України та Польщі провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.