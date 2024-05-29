Станом на кінець травня в Україні 673 людини постраждали від мін, залишених російськими військовими, нерозірваних боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів.

Про це на брифінгу у Медіацентрі «Україна-Укрінформ» повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

Він додав, що серед постраждалих — 80 дітей.

— У нас станом на зараз 673 людини поранено, з яких 80 - діти. Це дані секретаріату Національного органу з питань протимінної діяльності, — зазначив Олександр Хорунжий.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні було оновлено план пріоритетного розмінування країни. Згідно з ним, у першочерговому розмінуванні підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, з яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом це 754 тисячі гектарів землі.

У той же час, в області працюють над розмінуванням. Наприклад, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, у тому числі 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проекту «Світ навиворіт Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самостійно розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого перебувала під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А в селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві мешкають з недетонованим снарядом під фундаментом будинку.

У Максимівці зараз критична ситуація із розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати лише на 40%.

Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиліття: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія Demining of Ukraine розробила установку, яка здатна протягом трьох місяців розмінувати Миколаївську область.

Також підрозділи Корпусу демінерів вже працюють у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Також читайте статтю «НикВести» «Як машини механізованого розмінування очищають поля від мін на деокупованій Миколаївщині».