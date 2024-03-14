До Каховського водосховища знову почала повертатися вода. За останніми супутниковими знімками можна побачити, що значна частина раніше висушеної території колишнього водосховища наразі занурена під воду.

Про це повідомляє Texty.org.ua з посиланням на супутникові знімки цією місцевості.

Експерт Української природоохоронної групи, молодший науковий співробітник Інституту зоології ім. І.Шмальгаузена НАН України Григорій Коломицев розповів, що підвищення рівня води пояснюється весняним таненням снігів.

«Тут ми чітко спостерігаємо підняття рівня води, що відповідає ситуації весняного водопілля на річковій заплаві [...] За відсутності штучного регулювання рівня води, сьогодні ми можемо спостерігати на території колишнього Каховського водосховища ті самі процеси, що відбуваються на природних, незарегульованих людиною заплавах річок. Весняні водопілля відбувалися на цих землях ще до побудови ГЕС тисячі років», — пояснив експерт.

Порівняння вигляду Каховського водосховища 7 листопада 2023 року та 11 березня 2024, Інфорграфіка texty.org.ua

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС.

Як наслідок — почало повністю або частково затоплювати територію Херсонської та Миколаївської областей. Людей та тварин з Херсонської області автобусами та потягом евакуйовували з Херсона до Миколаєва та інших міст.

Як відомо, Україна має намір відбудувати Каховську ГЕС, яку підірвали російські окупанти. 18 липня уряд схвали експериментальний проект відновлення.

За словами гендиректора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, на відбудову Каховської ГЕС після її деокупації знадобиться шість років. Станцію планують зробити більш потужною.

Після обміління Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС з’явилась загроза опустелювання півдня України, що матиме вплив на глобальну продовольчу систему.

Водосховище зберігало 94% води, яка живила 30 меліоративних систем Херсонської області, 74% меліоративних систем Запорізької та 30% — Дніпропетровської областей. Зазначається, що відсутність сталого водопостачання, яке забезпечувалось водосховищем, негативно впливатиме на екологію півдня. Також це негативно вплине на вплине на ведення сільського господарства.