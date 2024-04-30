Пожежі на Миколаївщині 29-30 квітня / Фото: ДСНС Миколаївської області

У Миколаєві та області 29 та ніч на 30 квітня виникло 9 пожеж, 2 дорожньо-транспортні пригоди, один раз підрозділ ДСНС залучався для надання допомоги медикам у транспортуванні хворої, ще один раз рятувальники виїжджали на повідомлення про замінування одного з обʼєктів в місті.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області.

За словами рятувальників, окремої уваги заслуговує епізод який стався вдень у селі Надбузьке Миколаївського району. Через коротке замкнення електропроводки виникла пожежа на третьому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку. Утворилось щільне задимлення та чотирьом мешканцям будинку довелось евакуюватись із власних осель. Зазначається, що обійшлось без постраждалих, пожежу вдалось швидко приборкати на незначній площі.

З цієї ж причини у Врадіївці Первомайського району загорілось перекриття господарчої споруди на території приватного будинку. Співробітникам ДСНС, які працювали на місці, вдалось врятувати сім свиней.

В дорожньо-транспортних пригодах вчора постраждало двоє людей. Одного з постраждалих деблокували рятувальники.

Загалом на ліквідацію пожеж та надзвичайних подій від ДСНС залучались близько 60 рятувальників, 15 спецавтомобілів. Допомагали у гасінні вогнеборці місцевої пожежної охорони «Бузьке», доставлення води забезпечували місцеві підприємці.

Пожежі на Миколаївщині 29-30 квітня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 29-30 квітня / Фото: ДСНС Миколаївської області Пожежі на Миколаївщині 29-30 квітня / Фото: ДСНС Миколаївської області

Нагадаємо, у Казанці Баштанського району Миколаївщини 29 квітня загорівся гараж на території приватного будинку.

Також 29 квітня вогнеборці загасили пожежу вантажного автомобіля, який загорівся під час руху поблизу села Бузьке Миколаївської області.