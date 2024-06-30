Пожежі в Миколаївській області / Фото: ДСНС

Протягом доби з 29 по 30 червня в Миколаївській області вогнеборці загасили 22 пожежі сухої трави, три — злакових культур, одну пожежу авто, та дві у житловому секторі.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області, на території Баштанської територіальної громади вогнеборці загасили пожежу пшениці площею 1 гектар (загальна площа поля 75 гектар). Також площею 1 гектар ліквідували займання у Веснянській громаді Миколаївського району (поле 90 га). Найбільшу за масштабом пожежу приборкали у Радсадівській громаді Миколаївського району. Тут вигоріло 13,25 гектар із загальної площі поля 18 гектар. Причини всіх пожеж встановлюються.

Також суха трава, чагарники та стерня горіли у Миколаївському, Баштанському, Вознесенському, Первомайському районах та у Миколаєві. Загальна площа всіх пожеж склала понад 20 гектар.

Пожежі в Миколаївській області / Фото: ДСНС Пожежі в Миколаївській області / Фото: ДСНС Пожежі в Миколаївській області / Фото: ДСНС

Пожежі господарчих споруд на території приватних домоволодінь ліквідували в Березнегуватській громаді Баштанського району та Веснянській громаді Миколаївського району.

У Миколаєві по вулиці Бузький Бульвар загасили пожежу автомобіля RENAULT LOGAN.

Працювали підрозділи ДСНС, допомагала в гасінні люди й техніка фермерських господарств та місцевих пожежних охорон.

Пожежі в Миколаївській області / Фото: ДСНС Пожежі в Миколаївській області / Фото: ДСНС Пожежі в Миколаївській області / Фото: ДСНС

Раніше миколаївські надзвичайники наголосили, що попри всі заклики до громадян стосовно дотримання правил пожежної безпеки та прохання не провокувати займань на відкритих територіях, випадки пожеж в екосистемах продовжують виникати і з кожним днем їх все більше й більше.

Також миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.