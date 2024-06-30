Протягом доби з 29 по 30 червня в Миколаївській області вогнеборці загасили 22 пожежі сухої трави, три — злакових культур, одну пожежу авто, та дві у житловому секторі.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області, на території Баштанської територіальної громади вогнеборці загасили пожежу пшениці площею 1 гектар (загальна площа поля 75 гектар). Також площею 1 гектар ліквідували займання у Веснянській громаді Миколаївського району (поле 90 га). Найбільшу за масштабом пожежу приборкали у Радсадівській громаді Миколаївського району. Тут вигоріло 13,25 гектар із загальної площі поля 18 гектар. Причини всіх пожеж встановлюються.
Також суха трава, чагарники та стерня горіли у Миколаївському, Баштанському, Вознесенському, Первомайському районах та у Миколаєві. Загальна площа всіх пожеж склала понад 20 гектар.
Пожежі господарчих споруд на території приватних домоволодінь ліквідували в Березнегуватській громаді Баштанського району та Веснянській громаді Миколаївського району.
У Миколаєві по вулиці Бузький Бульвар загасили пожежу автомобіля RENAULT LOGAN.
Працювали підрозділи ДСНС, допомагала в гасінні люди й техніка фермерських господарств та місцевих пожежних охорон.
Раніше миколаївські надзвичайники наголосили, що попри всі заклики до громадян стосовно дотримання правил пожежної безпеки та прохання не провокувати займань на відкритих територіях, випадки пожеж в екосистемах продовжують виникати і з кожним днем їх все більше й більше.
Також миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.
Протягом доби з 29 по 30 червня в Миколаївській області вогнеборці загасили 22 пожежі сухої трави, три — злакових культур, одну пожежу авто, та дві у житловому секторі.
Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області, на території Баштанської територіальної громади вогнеборці загасили пожежу пшениці площею 1 гектар (загальна площа поля 75 гектар). Також площею 1 гектар ліквідували займання у Веснянській громаді Миколаївського району (поле 90 га). Найбільшу за масштабом пожежу приборкали у Радсадівській громаді Миколаївського району. Тут вигоріло 13,25 гектар із загальної площі поля 18 гектар. Причини всіх пожеж встановлюються.
Також суха трава, чагарники та стерня горіли у Миколаївському, Баштанському, Вознесенському, Первомайському районах та у Миколаєві. Загальна площа всіх пожеж склала понад 20 гектар.
Пожежі господарчих споруд на території приватних домоволодінь ліквідували в Березнегуватській громаді Баштанського району та Веснянській громаді Миколаївського району.
У Миколаєві по вулиці Бузький Бульвар загасили пожежу автомобіля RENAULT LOGAN.
Працювали підрозділи ДСНС, допомагала в гасінні люди й техніка фермерських господарств та місцевих пожежних охорон.
Раніше миколаївські надзвичайники наголосили, що попри всі заклики до громадян стосовно дотримання правил пожежної безпеки та прохання не провокувати займань на відкритих територіях, випадки пожеж в екосистемах продовжують виникати і з кожним днем їх все більше й більше.
Також миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі. За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.