У ніч проти 21 червня Сили протиповітряної оборони збили всі чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69, якими російські окупанти атакували Україну.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він розповів, що у результаті бойової роботи вдалося знищити всі ракети в межах Кіровоградської та Херсонської областей.

Інформації про поранених чи руйнування внаслідок падіння уламків не надходило.

Нагадаємо, впродовж минулої доби 20 червня українські військові збили над Миколаївщиною три ворожі «Шахеди».

У ніч проти 19 червня російська армія атакувала Україну 21 ударним дроном. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 19 цілей.