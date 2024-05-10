ДБР. Ілюстраційне фото

На Київщині за підозрою у привласненні харчів для армії судитимуть учасників організованої групи з-поміж військовослужбовців та представників підприємства-постачальника продуктів.

Про це повідомили у Державному бюро розслідування.

Зазначається, що учасники групи упродовж червня-листопада 2023 року приховували та не видавали у раціон солдат продукти, які поставлялися в частину.

«Заощаджені» у такий спосіб харчі повторно оприбутковувалися по бухгалтерському обліку військової частини на підставі підроблених документів. Отримані гроші розподілялися поміж учасниками групи. Таким чином державі було завдано збитків на 5,4 мільйонів гривень, а майже 1 тисяча військовослужбовців під час воєнного стану регулярно не отримували якісне харчування», — йдеться у повідомленні.

Привласнені харчові продукти. Фото: ДБР Привласнені харчові продукти. Фото: ДБР Привласнені харчові продукти. Фото: ДБР

Після викриття злочинної схеми, проведення обшуків та затримань фігурантів, у військовій частині повторно перевірили стан та умови харчування. За даними ДБР, військові відзначили значне покращення якості харчування: їм почали видавати повний раціон продуктів, згідно з встановленими стандартами та нормами.

Харчування військових до та після перевірки. Фото:ДБР

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно та гроші фігурантів накладено арешти. Їм повідомлено про підозри у заволодінні чужим майном, складанні підроблених документів, привласненні військового майна за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах (частина 3 статті 27, частина 3 статті 28, частина 5 статті 191, частина 3 статті 358, частина 4 статті 410 КК України).

Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі.

Скандали з закупівлями для ЗСУ

Нагадаємо, що 21 січня 2023 року видання «Дзеркало тижня» опублікувало інформацію про те, що Міністерство оборони нібито закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у магазинах Києва.

Видання оприлюднило копію угоди вартістю 13,16 мільярда гривень, укладеної 23 грудня Міністерством оборони на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, що знаходяться в Полтавській, Сумській, Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Для порівняння автори матеріалу обрали мережу магазинів «Сільпо» у спальному районі Києва. За даними авторів, ціни на продукти виявилися у 2-3 рази вищими.

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на скандал зі звинуваченнями свого відомства у закупівлі продуктів для українських військовослужбовців у кілька разів дорожче, ніж вони коштують у столичних магазинах уже з урахуванням націнки. Він назвав інформацію про закупівлю продуктів для військовослужбовців за завищеними цінами «технічною помилкою».

В свою чергу, голова фракції «Слуга народу» в Раді, миколаївець Давид Арахамія завив, що ініціює повернення парламентського контролю за діяльністю виконавчих органів влади. Це пов’язано з нещодавніми скандалами щодо закупівлі генераторів для громад та продуктів харчування для ЗСУ.

На тлі скандалу заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

Корупція в Міноборони

За 2023 рік Генштаб ЗСУ провів 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 мільйонів гривень, серед яких подарункові дорогі італійські шахи, смарт годинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ, однак дорогою куртки з літніх перетворилися на «зимові» і подорожчали втричі. З даної партії продажу курток журналісти знайшли оголошення на сайті OLX.

Пізніше виявилося, що на той час одним із власників фірми був племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.

Нагадаємо, що 1 лютого 2023 ексначальнику департаменту державних закупівель Міноборони Богдану Хмельницькому, ексзаступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та колишньому заступнику держпідприємства «Промоборонекспорт» Володимиру Терещенку повідомили про підозру.

За матеріалами слідства, для ЗСУ були закуплені майже 3 тисяч бронежилетів на понад 100 мільйонів гривень. Втім, за даними декількох незалежних експертиз, дані вироби не відповідають вимогам IV класу бронежилетів і не можуть належним чином захистити українських воїнів.

8 січня 2024 року колишнім посадовцям Міністерства оборони України повідомили про нові підозри за фактом розтрати ще майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів для Сил оборони.

26 січня стало відомо, що справу щодо звинувачення високопосадовців Міністерства оборони України, які закупали неякісну амуніцію для військових передадуть до суду. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.