Росіяни 20 лютого обстріляли пересувний медпункт на Херсонщині. Фото: Херсонська ОВА

Російська армія з безпілотника атакувала пересувний медичний пункт у Станіславській громаді Херсонської області.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«Пошкоджень зазнав генератор та знищено кондиціонер. Через обстріл також виникла пожежа, яку оперативно вдалося ліквідувати», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок російських обстрілів 20 лютого пошкоджені два дитсадки, школа та десятки житлових будинків.

Також російські окупанти вдарили по Новослобідській громаді Сумщини, внаслідок чого виникла пожежа. Наразі відомо про двох загиблих.