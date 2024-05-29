Наслідки атаки по аеропорту у Запоріжжі / Фото: Запорізька обласна прокуратура

Українські правоохоронці та військові підтвердили, що 26 травня близько 16:00 росіяни влучили ракетою Х-59 по Запорізькому міжнародному аеропорту, було зруйновано будівлю терміналу.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За наслідками влучання ворожої ракети в термінал аеропорту Запоріжжя прокуратура розпочала розслідування.

Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).

За інформацією ОК «Південь», ворог здійснив ракетний удар по аеропорту крилатою ракетою Х-59. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у Миколаївській обласній раді у 2024 році планують розпочати роботи з відновлення аеропорту, який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.

Адміністрація міжнародного аеропорту «Херсон», запросила небайдужих долучитися до розбирання завалів та прибирання сміття, що залишилося після звільнення від окупантів.