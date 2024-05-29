Українські правоохоронці та військові підтвердили, що 26 травня близько 16:00 росіяни влучили ракетою Х-59 по Запорізькому міжнародному аеропорту, було зруйновано будівлю терміналу.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За наслідками влучання ворожої ракети в термінал аеропорту Запоріжжя прокуратура розпочала розслідування.
Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).
За інформацією ОК «Південь», ворог здійснив ракетний удар по аеропорту крилатою ракетою Х-59. Люди не постраждали.
Нагадаємо, у Миколаївській обласній раді у 2024 році планують розпочати роботи з відновлення аеропорту, який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.
Адміністрація міжнародного аеропорту «Херсон», запросила небайдужих долучитися до розбирання завалів та прибирання сміття, що залишилося після звільнення від окупантів.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Українські правоохоронці та військові підтвердили, що 26 травня близько 16:00 росіяни влучили ракетою Х-59 по Запорізькому міжнародному аеропорту, було зруйновано будівлю терміналу.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
За наслідками влучання ворожої ракети в термінал аеропорту Запоріжжя прокуратура розпочала розслідування.
Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України).
За інформацією ОК «Південь», ворог здійснив ракетний удар по аеропорту крилатою ракетою Х-59. Люди не постраждали.
Нагадаємо, у Миколаївській обласній раді у 2024 році планують розпочати роботи з відновлення аеропорту, який було зруйнованого ще на початку російського вторгнення.
Адміністрація міжнародного аеропорту «Херсон», запросила небайдужих долучитися до розбирання завалів та прибирання сміття, що залишилося після звільнення від окупантів.