Внаслідок ворожого артобстрілу села на Купʼянщині поранено мирного мешканця.
Як повідомила Харківська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, зранку 18 червня росіяни з артилерії обстріляли село Курилівка Купʼянського району.
Отримав поранення 47-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки та господарчі приміщення.
Нагадаємо, російська армія ввечері 17 червня завдала удару по Немишлянському району Харкова.
Також впродовж понеділка 17 червня російська армія завдала обстрілів дронами-камікадзе типу FPV та ракетного удару по території Миколаївської області.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Внаслідок ворожого артобстрілу села на Купʼянщині поранено мирного мешканця.
Як повідомила Харківська обласна прокуратура, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
За даними слідства, зранку 18 червня росіяни з артилерії обстріляли село Курилівка Купʼянського району.
Отримав поранення 47-річний чоловік. Пошкоджені житлові будинки та господарчі приміщення.
Нагадаємо, російська армія ввечері 17 червня завдала удару по Немишлянському району Харкова.
Також впродовж понеділка 17 червня російська армія завдала обстрілів дронами-камікадзе типу FPV та ракетного удару по території Миколаївської області.