Російські війська 12 березня обстріляли Херсон / Фото з відкритих джерел

Вдень 12 березня російські війська кілька разів обстріляли Херсон, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків.

Про це повідомили в Херсонській ОВА.

«Внаслідок чергового обстрілу постраждав 42-річний чоловік. «Швидка» доставила його до лікарні з вибуховою травмою», — йдеться в повідомленні.

За словами очільника Херсонської МВА Романа Мрочко, зранку російські війська з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів обстріляли Херсон. Були влучання, зокрема, у житлові будинки, адмінбудівлю у центральній частині міста.

Зазначається, що до лікарні доставили ще одного пораненого внаслідок недавнього ворожого обстрілу Херсона. У 49-річного чоловіка мінно-вибухова травма. Наразі він дообстежується.

Нагадаємо, за минулу добу, 11 березня, російські війська обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині. Також вночі захисники збили чотири ворожих безпілотники.

Також російські окупаційні війська атакували Великописарівську громаду на Сумщині. Поранено двох дітей та одного дорослого.