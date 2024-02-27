Обстріл Херсонщини 26 лютого / Фото: Нацполіція

Поліція Херсонщини фіксує чергові злочини окупантів проти мирного населення. За минулу добу російська армія здійснила 37 обстрілів території області із реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, танків та БпЛА.

Як повідомили у поліції Херсонської області, під вогневими ударами противника перебували Херсон, Садове, Станіслав, Томина Балка, Придніпровське, Антонівка, Понятівка, Степанівка, Зеленівка, Молодіжне, Сонячне, Велетенське, Дар’ївка, Осокорівка, Львове, Новомиколаївка, Нововоронцовка, Шляхове, а також Веселе та Козацьке Каховського району.

У Херсонському районі в результаті обстрілів пошкоджені 37 об’єктів: 22 приватні та два багатоповерхові будинки, заклад позашкільної освіти, сім автомобілів та сільськогосподарська техніка.

Обстріл Херсонщини 26 лютого / Фото: Нацполіція Обстріл Херсонщини 26 лютого / Фото: Нацполіція

За даними поліції, війська РФ здійснили обстріл Новомиколаївки, під ударом опинилося фермерське господарство. Черепно-мозкову травму, контузію та садна отримала 36-річна жінка-охоронець, пошкоджені господарські споруди на території ферми, комбайн, сівалку, тракторний причіп та два автомобілі.

Також у лікарню звернувся 39-річний чоловік, який постраждав під час ворожого обстрілу Білозерки 24 лютого. Лікарі діагностували у нього мінно-вибухову травму та уламкове поранення.

За даними Нацполіції, протягом доби російська армія з артилерії атакувала Херсон. Пошкодження житлового фонду та об’єктів інфраструктури зафіксовано в усіх районах міста. В результаті обстрілу Шуменського мікрорайону постраждала 66-річна жінка, у неї мінно-вибухова травма та уламкове поранення шиї. Пошкоджені автомобіль, три приватні та два багатоповерхові будинки.

У центральній частині міста російські снаряди пошкодили чотири службові автомобілі поліції, приватний будинок та заклад позашкільної освіти. У мікрорайоні «Корабел» та Дніпровському районі уламками від снарядів пошкодили вікна та фасади у багатоповерхівках.

Обстріл Херсонщини 26 лютого / Фото: Нацполіція Обстріл Херсонщини 26 лютого / Фото: Нацполіція

На місцях ворожих «прильотів» працювали слідчо-оперативні групи поліції, рятувальники та медики, які збирали речові докази, документували та ліквідовували наслідки обстрілів, надавали допомогу постраждалим.

За минулу добу поліція відреагувала на 244 заяви та повідомлення громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 15 проваджень за статею 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

Також, 26 лютого російські війська шість разів обстріляли Миколаївську область. Під ударом опинилися дві громади — Куцурубська та Очаківська.