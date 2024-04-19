Знак перед в'їздом у Херсон. Фото з відкритих джерел

Вночі російські війська з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла житлові квартали Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Цієї ночі армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла житлові квартали Херсона», — йдеться у повідомленні.

У результаті обстрілів поранень зазнали троє людей – дві жінки 1982 і 1975 років народження та 65-річний чоловік.

Нагадаємо, що Російські війська атакували Дніпропетровську область. Загалом понад 25 поранених. Наразі відомо про 8 загиблих з них двоє у Дніпрі (чоловік та жінка). Ще 6 людей загинуло у Синельниковому на Дніпропетровщині. Серед загиблих є діти.

Також нагадаємо, що російсько-окупаційні війська вдарили по господарчій споруді в Куцурубській громаді.