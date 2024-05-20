Наслідки обстрілу РФ Донеччини 19-20 травня / Фото: Вадим Філашкін

Внаслідок російських обстрілів Донеччини дістали поранення три людини. Ворог бив по трьох районах області.

Про це 20 травня повідомив глава ОВА Вадим Філашкін.

У Катеринівці Марʼїнської громади поранено людину. У Курахівській громаді обстріляні Курахове і Берестки. У Покровській громаді пошкоджені два приватні будинки: у Покровську та Українці.

У Лиманській громаді пошкоджені два будинки у Зарічному і один у Ямполі. У Костянтинівці пошкодженей будинок, ще два — у Віролюбівці. У Старій Миколаївці Іллінівської громади пошкоджені два обʼєкти.

У Бахмутському районі в Північному поранено двох людей, пошкоджені 26 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені девʼять приватних будинків. Ще один будинок пошкодженей у Серебрянці Сіверської громади.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 276 людей, зокрема 23 дитини.

Наслідки обстрілу РФ Донеччини 19-20 травня / Фото: Вадим Філашкін

Наслідки обстрілу РФ Донеччини 19-20 травня / Фото: Вадим Філашкін

Наслідки обстрілу РФ Донеччини 19-20 травня / Фото: Вадим Філашкін

Наслідки обстрілу РФ Донеччини 19-20 травня / Фото: Вадим Філашкін

Наслідки обстрілу РФ Донеччини 19-20 травня / Фото: Вадим Філашкін

Нагадаємо, що у ніч на 20 травня російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 16 ворожих повітряних цілей.

Також росіяни знову атакували Херсонщину. Внаслідок учорашніх російських ударів по Херсонській області поранені вісім людей.