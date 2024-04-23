Наслідки обстрілу РФ Констянтинівки Донецької області / Фото: Донецька ОВА

Росіяни 23 квітня завдали удару по Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого поранення зазнали пʼять людей.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Сьогодні вранці росіяни скинули на місто керовану авіабомбу — пʼятеро людей отримали поранення, двоє з них перебувають у важкому стані. Ударом пошкоджено три будинки, автомобіль та інфраструктурний обʼєкт», — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу РФ Констянтинівки Донецької області / Фото: Донецька ОВА Наслідки обстрілу РФ Констянтинівки Донецької області / Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, у понеделілок, 22 квітня, російсько-окупаційні війська вчергове завдали обстрілів по території Миколаївської області. Постраждали заклади освіти та житлові будівлі.

У ніч на 23 квітня силами та засобами протиповітряної оборони на території Миколаївської області знищено чотири «Шахеда». Зокрема під час бойової роботи сил ППО уламками збитого безпілотника було пошкоджено торгівельну інфраструктуру на Очаківщині.

Внаслідок обстрілу поранено 39-річного чоловіка. Пошкоджені житлові будинки, будівлі, автівки та лінія електропередач. Миколаївські правоохоронці розпочали розслідування щодо обстрілу армією РФ Очакова.