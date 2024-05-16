Наслідки обстрілів Донеччини 15-16 травня / Фото опублікував Вадим Філашкін

Дві людини загинули в результаті російських обстрілів Донецької області 15 травня.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Росія вбиває цивільних! За 15 травня росіяни вбили 2 жителів Донеччини у Карлівці», — написав він.

Вадим Філашкін додав, що загалом з початку повномасштабного вторгнення окупанти вбили щонайменше 1 962 та поранили щонайменше 4 890 мирних мешканців Донеччини. Ці цифри не враховують жертв окупантів у Маріуполі та Волновасі.

Всього за добу росіяни 7 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 342 людини, у тому числі 20 дітей, зазначив голова Донецької ОВА.

Наслідки обстрілів Донеччини 15-16 травня / Фото опублікував Вадим Філашкін

Наслідки обстрілів Донеччини 15-16 травня / Фото опублікував Вадим Філашкін

Наслідки обстрілів Донеччини 15-16 травня / Фото опублікував Вадим Філашкін

Наслідки обстрілів Донеччини 15-16 травня / Фото опублікував Вадим Філашкін

Наслідки обстрілів Донеччини 15-16 травня / Фото опублікував Вадим Філашкін

Наслідки обстрілів Донеччини 15-16 травня / Фото опублікував Вадим Філашкін

Нагадаємо, вдень 15 травня у Миколаєві пролунав вибух. У Telegram-каналі Миколаївський Ваньок повідомили, що через приліт постраждав цивільний об’єкт.

Пізніше з'ясувалося, що російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по одному з підприємств в Миколаєві. Через удар на місці постраждали працівники підприємства, попередньо, їх стан оцінюється, як легкий.

Також внаслідок удару росіян авіабомбами по Херсону 15 травня постраждало 19 людей.